Juve, Paratici: "Buffon? Del rinnovo parleremo al momento opportuno"

TORINO - Prima del fischio d'inizio di Juve-Spal, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, Fabio Paratici si è presentato ai microfoni di Rai Sport: "Giochiamo tutte le partite, in tutte le competizioni, con la voglia di vincere. La Coppa Italia fa parte di questo e stasera c'è una bella partita da giocare, la affronteremo nel migliore dei modi. In questo gennaio abbiamo giocato tante partite, sino ad ora le abbiamo vinte tutte tranne quella di Milano con l'Inter ma è normale che ci possa essere qualche inciampo. Lì non abbiamo giocato una buona partita ma lo abbiamo fatto nelle restanti di questo mese. Il rinnovo di Buffon? Gigi è straordinario ed è a casa sua. Questo argomento lo affronteremo come sempre con grande serenità quando lui lo riterrà più opportuno".