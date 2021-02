Pirlo: "Allegriano? Se significa vincere quanto lui va bene"

TORINO - " Era nei miei piani da debuttante vincere la Supercoppa e essere in finale di Coppa Italia . Da giocatore era più facile, pensavi a giocare e finiva lì, da allenatore è completamente diverso. Non abbiamo ancora fatto niente, siamo a metà stagione, ora riposiamo e pensiamo alla gara di sabato". Lo ha detto il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ai microfoni di Rai Sport dopo lo 0-0 con l'Inter, valso ai bianconeri la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Su De Ligt e Demiral : "Ho la fortuna di avere quattro centrali molto bravi, hanno lavorato e assimilato il nostro modo di difendere. Sicuramente il rientro di Chiellini ci ha dato una grossa mano , ma in generale sul fronte difensivo siamo più sereni. Allegriano? Se significa vincere come lui potete dirlo tranquillamente... ".

Pirlo su Juve-Inter: "Handanovic migliore in campo"

"Oggi siamo stati molto bravi perché l’Inter non ha quasi mai tirato in porta, Handanovic è stato il migliore in campo e siamo contenti di questo. Dall’inizio di stagione ci difendiamo col 4-4-2 ma in impostazione giochiamo in modi diversi, in base a come vengono a prenderci gli avversari. Ronaldo, Morata e Dybala insieme? Spero di averli a disposizione tutti e tre insieme, poi spero di trovare una soluzione per alzare la qualità”.