"Agnelli pericoloso per il calcio futuro"

PARIGI (Francia) - Il quotidiano francese L'Équipe si scaglia contro il presidente della Juventus Andrea Agnelli, descritto come l'emblema di una "dittatura dei grandi club, della loro avidità e della debolezza dell'Uefa" nella costruzione della futura Champions League. "Lo sport più universale del pianeta - si legge sulle colonne del giornale transalpino - è sequestrato da una casta davanti alla quale le istituzioni si inchinano, nel timore di essere escluse e non condividerne più i vantaggi. Troppo debole o troppo ambigua per resistere, l'Uefa continua ad abbandonare la sua vocazione e la sua responsabilità nell'illusione di mantenere il suo potere".