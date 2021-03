De Ligt: "Ronaldo e Buffon due esempi. Alla Juve per crescere"

TORINO - "Se riesci a difendere in Italia puoi farlo ovunque". Matthijs De Ligt spiega in questo modo la scelta di approdare nel nostro campionato e sposare l'avventura bianconera. "La Juve? Ho messo a confronto pro e contro e alla fine ho scelto. In ogni partita - ha dichiarato al The Telegraph - devo dimostrare di essere all'altezza. Sono dove voglio essere, dove posso imparare di più. Ci sono giocatori di esperienza come Chiellini e Bonucci, ma anche Buffon e Ronaldo", ha aggiunto il giovane centrale olandese, che in questo campionato ha collezionato quattordici presenze.