Ronaldo, post su Instagram per i 770 gol ma i tifosi notano un dettaglio

TORINO - "Ho ancora molto da ottenere e lo faremo tutti insieme. Gli obiettivi sono fondamentali per ciò che sono. Non riesco a smettere di cercare di superarne altri, guardando sempre avanti al prossimo record". Sono le parole su Instagram di Cristiano Ronaldo che festeggia con un post speciale il traguardo dei 770 gol segnati in partite ufficiali. "Voglio sempre di più - prosegue il post - ed è per questo che le persone dicono ho sempre tanta energia e che non mi fermo mai. Forse è vero ed è ciò che mi tiene in vita!". Allegata al post c'è una grafica speciale realizzata per l'occasione in cui però Ronaldo non veste la maglia della Juventus, bensì quella del Portogallo. Si tratta del secondo post, contando anche quello di ieri dedicato a Pelè sempre con la maglia del Portogallo, in cui CR7 non indossa la maglia della sua attuale squadra.