Juve, polemica social: Pirlo jr contesta l'episodio su Chiesa

Juventus-Benevento è già destinata a diventare la partita delle polemiche, soprattutto a causa del clamoroso episodio accaduto solo dopo due minuti di gioco. Foulon impedisce a Chiesa di avanzare in area cadendogli addosso: l'arbitro Abisso non concede il rigore, netto, e non va neppure a ridere l'azione al Var. La furia degli juventini è cieca e tanti tifosi hanno utilizzato i social per sfogare tutta la loro rabbia. Tra di loro anche Nicolò Pirlo.