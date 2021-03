Dybala: "Soffro a stare fuori. Ora due mesi per combattere"

TORINO - Avrebbe voluto dare il suo contributo, una stagione così complicata non se l'aspettava. Paulo Dybala non vede l'ora di poter finalmente tornare ad aiutare la Juve e il suo obiettivo è tornare in occasione del derby con il Torino. Lo ha ricordato a tutti con un post su Instagram: "Nulla mi avrebbe reso più felice che poter aiutare la squadra in questi mesi... La sofferenza è uguale o anche maggiore quando non puoi essere in campo con i tuoi compagni".