"Juve in crisi, Morata tornerà all'Atletico Madrid"

TORINO - Juventus in difficoltà non solo di risultati ma anche economiche. La pandemia ha infatti colpito duramente tutti i club e per rimediare alla situazione i bianconeri si stanno preparando ad effettuare dei tagli alla rosa e agli stipendi. Secondo quanto riportato da As, tra le mosse della società ci sarebbe il ritorno di Morata all'Atletico Madrid, non esercitando dunque la clausola per il riscatto. La permanenza dell'attaccante, tornato in questa stagione alla Juventus in prestito, è molto difficile nonostante i buoni risultati raggiunti in questa stagione con 16 gol e 12 assist in 35 partite.