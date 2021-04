Juve, Chiellini: "Non indosserò mai un'altra maglia"

TORINO - Giorgio Chiellini, in un'intervista a Sky Sport a proposito del proprio futuro, assicura che non sarà mai un problema per la Juve. Il capitano del club bianconero lo ha spiegato chiaramente: "Durante la sosta sembrava che il mio rinnovo e quello di Buffon fossero un problema, ma non è così. Non lo siamo mai stati e non lo saremo mai".