Juve-Milan, Pirlo: "Donnarumma? Siamo contenti di Szczesny"

Pirlo: "Vogliamo la Champions sul campo"

"Il nostro obiettivo è guadagnare sul campo la Champions: abbiamo solo questo in testa, non guardiamo ciò che succede fuori dal rettangolo di gioco", il commento di Pirlo sul rischio di possibili ripercussioni da parte dell'Uefa per il caso Superlega.

Pirlo: "Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic sono ancora i migliori"

"Cristiano e Ibra risultano ancora essere i migliori: Ronaldo è capocannoniere e lo svedese segna tanto e sta dando grande contributo, non sono assolutamente un problema per le squadre in cui giocano ma anzi sono valori aggiunti ancora a quest'età. ìNon so se è un problema per il calcio italiano ma per le squadre in cui giocano non lo è", il pensiero di Pirlo sulle due stelle che domani sera si sfideranno sul prato dell'Allianz Stadium.

Pirlo si congratula con la Juve Women

"Volevo fare i complimenti alle Women di Rita Guarino, siamo contenti tutti. Per quanto riguarda Juve-Milan, sarà aperta. Non credo ci sarà tanto tatticismo, tutte e due le squadre hanno voglia di giocare, di imporsi. Sarà una bella partita. Abbiamo tutti i giocatori a disposizione e questa è una nota positiva. Si sono allenati tutti bene, domani avrò ampia scelta. Abbiamo 4 centrali per due posti perché è rientrato Demiral e il fatto che due giocatori siano in diffida inciderà".

Pirlo su Cristiano Ronaldo, Kulusevski, Rabiot, Morata, Buffon e Szczesny

"C’è un buon rapporto con tutti. Cristiano ha un bel rapporto con tutto lo staff, quindi l’abbraccio finale è visto come un'unione di tutto il gruppo. Siamo tutti concentrati per l’obiettivo e l’abbraccio è stato importante. Dopo un po’ di critiche, Cristiano ha risposto sul campo. Kulusevski? Ho la fortuna di avere tutti a disposizione quindi ci sarà spazio per tutti. Avrò la possibilità di fare cinque cambi che sono fondamentali. Rabiot? Partirà dall’inizio. Gli avevo dato una giornata di riposo che l’avevo visto un po’ stanco ma è entrato bene, con lo spirito giusto contro l’Udinese. Lui ha dato l’esempio, entrando con la giusta determinazione per vincere la gara. Morata? Sta bene, è recuperato ed è disponibile per giocare domani. Buffon? Giocherà Szczesny dal primo minuto".

Pirlo: "Non è il momento di pensare a un restyling"

Sul mercato: "Non è il momento di pensare al restyling. Abbiamo ancora partite importanti, quindi il nostro obiettivo è stare concentrati sulle partite che dobbiamo ancora fare". Sulla gara d'andata: "Abbiamo visto e rivisto la partita dell’andata, era stata fatta una buona gara. Avevamo parecchie assenze, sia noi che loro. Ci eravamo reinventati una formazione all’ultimo momento. Era stata affrontata bene, con grande determinazione. Domani sarà interpretata bene, c’è grande voglia. E’ stata una settimana piena di entusiasmo, i ragazzi li vedo sul pezzo".