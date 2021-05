Calciomercato Juve, Dybala in uscita ma senza coppa non basterà

TORINO - Cinquanta giorni all'alba. O forse al tramonto. Molto dipenderà da come andrà a finire la missione Champions, che ora appare impossibile o quasi. Di sicuro c'è un conto alla rovescia che scorre inesorabile, al 30 giugno mancano 50 giorni ed entro quella data in casa Juve bisognerà riuscire a trovare soluzioni per una quantità di problemi che aumentano ogni giorno di più. Economici, tecnici, politici e chi più ne ha più ne metta. Il 30 giugno d'altronde non è una data solo simbolica che sancisce la fine di una stagione per dare il via alla prossima. Il 30 giugno è una data che concretamente rappresenta il punTo di non ritorno per tutta una serie di questioni: è quando si chiude il bilancio e bisognerà far quadrare i conti in qualche modo. Poi il 30 giugno scadranno tanti contratti, ci sono quelli di alcuni giocatori che potranno sancire la fine di un'era (da Gigi Buffon a Giorgio Chiellini), ci sono soprattutto quelli di tutti i dirigenti che compongono l'area sportiva da Fabio Paratici e Federico Cherubini in poi. Molto, moltissimo, se non tutto, ruoterà appunto attorno alla Champions: partecipare o non partecipare fa tutta la differenza del mondo, prima ancora di capire come andrà a finire la guerra Superlega ora la Juve è davvero a un passo dall'essersi fatta fuori da sola.