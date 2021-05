Juve, Pirlo: "Niente rassegnazione. Lite Paratici-Nedved? Gossip"

TORINO - "La Juve dovrà fare una grande partita, non voglio vedere rassegnazione nei ragazzi. Abbiamo ancora tre partite e siamo a un punto dalla Champions. Nel calcio ne ho viste di tutti i colori, non ci deve essere rassegnazione ma grande positività. Abbiamo ancora la possibilità di andare in Champions, questa deve essere la cosa più importante" ha detto Andrea Pirlo in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Juventus , partita del turno infrasettimanale di Serie A . "La lite tra Paratici e Nedved nel post partita? Non voglio neanche parlare di gossip e di cose inventate. Non voglio neanche entrarci. Le parole di Gravina? Sono cose esterne, il nostro obiettivo è dimostrare sul campo di meritare la Champions. E possiamo farlo solo con i risultati", ha aggiunto.

Su Ronaldo: "Non abbiamo parlato di riposo. Ha giocato tante partite e ha fatto tanti gol. Vedremo come sta oggi e decideremo il da farsi. Domani è una partita delicata per noi e spero di avere tutti a disposizione". Pirlo ha poi spiegato: "C'era grande delusione perché abbiamo perso 3-0 col Milan. Nel calcio può succedere di tutto, il nostro obiettivo non cambia. Vado avanti con il mio lavoro. Abbiamo il dovere di crederci fino alla fine. Pagamento degli stipendi? Per adesso è tutto regolare, mai sentito niente in merito a questo. I pagamenti sono sempre stati regolari. Danilo ha recuperato dal problemino che ha avuto nelle scorse settimane e potrebbe partire dall'inizio così come Arthur".

"Mercato? C'è sempre stata sintonia, sia in estate sia a gennaio. Avevamo pensato a un attaccante perché eravamo un po’ corti con l’infortunio di Dybala. Ma non si è verificata l’occasione. Ma con la società c’è sempre stata grande sintonia. Mi sono adattato a infortuni e Covid. Come tanti hanno scritto non ho mai messo la stessa formazione, perché non ho mai avuto la stessa formazione. Mi sono adattato a tutte le circostanze perché ogni partita diventava diversa da programmare. Domani è necessaria una prova di orgoglio collettiva, indipendentemente da chi giocherà. Dobbiamo onorare questa maglia, non possiamo permetterci prestazioni come domenica" ha dichiarato il tecnico della Juve.