Juve, Cristiano Ronaldo e il Psg: intrigo internazionale

Il Psg all’assalto di Ronaldo. Sale la temperatura attorno al fenomeno e questo sembra essere soltanto l’inizio di un’estate che promette di essere pirotecnica. Proprio nel giorno in cui Max Allegri si ripresenta alla Continassa per iniziare la sua seconda avventura in bianconero, si infittiscono i rumor che vogliono Cristiano diretto verso la Tour Eiffel. Sì, c’è anche il Paris Saint-Germain che si sta muovendo seriamente per CR7 e sfida altri due pesi massimi come Manchester United e Real Madrid. La ragione risiede anche nella sfida che i Blancos hanno lanciato proprio in direzione della capitale francese e che porta a Mbappé. La stella dei parigini è l’obiettivo primario di Florentino Perez, che preferirebbe investire forte su di lui piuttosto che sul ritorno di Ronaldo (anche se ora, con Ancelotti in panchina, mai dire mai…). E così Kylian, fiutata l’opportunità, non ha ancor ceduto al pressing del Paris per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Lo farà mai? Ecco il punto: impossibile pensare che il club parigino possa arrivare a perdere a zero il nuovo fenomeno la prossima estate. O rinnovo o addio quest’anno. E il Real è appunto pronto all’affondo. Questo aprirebbe un vuoto nell’attacco del Psg ma creerebbe anche qualche malumore nell’ambiente, già scottato dall’aver vistosfumare il titolo di Ligue 1.