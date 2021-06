Allegri e le scommesse, il comunicato di Oia Services

Il caso Allegri: cosa è successo

Ieri sono state diffuse notizie da La Verità su presunte indagini di Bankitalia su "operazioni sospette" da parte di Allegri, con i risk manager bancari che avrebbero scoperto che l'allenatore bianconero avrebbe speso in due casinò all'estero oltre 350mila euro. Sarebbero stati segnalati numerosi pagamenti dall'estero, in particolare di una società maltese accusata di raccolta illecita di giocate e sotto inchiesta per truffa aggravata. Tra il luglio 2018 e l'agosto 2019, Allegri avrebbe fatto diversi acquisti con la carta di credito (per quasi mezzo milione di euro) e, per gli esperti degli istituti, gli importi accreditati sarebbero il frutto di vincite.

La replica di Allegri

"Con riferimento alle notizie pubblicate sul mio conto, mi dichiaro con assoluta fermezza del tutto estraneo a qualsiasi attività illecita o irregolare e, tanto meno, a qualsiasi operazione violativa della normativa sull'antiriciclaggio". E' stata la risposta di Allegri in una nota dopo le indiscrezioni secondo cui sarebbe finito nel mirino degli uffici dell'antiriciclaggio per presunte operazioni bancarie sospette legate a una società di scommesse.

Il comunicato di Oia Services

"Oia Services Ltd è titolare di regolare concessione per il gioco a distanza rilasciata dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli sin dal marzo 2016. Il Sig. Massimiliano Allegri si è registrato sul sito della suddetta società nel marzo 2020 aprendo un conto di gioco, peraltro inibito alle scommesse sportive, nel rispetto della normativa vigente. Il rapporto tra Oia Services Ltd ed il Sig. Allegri ha avuto inizio, quindi, successivamente al procedimento intrapreso dalla Procura di Reggio Calabria, rispetto al quale Oia Services Ltd risulta estranea. Come correttamente evidenziato anche nell'articolo, la società opera in modo assolutamente aderente alla normativa del settore e qualunque congettura e/o suggestione giornalistica che intenda porre in relazione segnalazioni di operazioni sospette con l'operatività della società è totalmente priva di fondamento, nonché potenzialmente capace di ledere il prestigio della suddetta società”. E' il comunicato di Oia Services.