Juve, Allegri parlerà alla Tv societaria alla vigilia del Trofeo Gamper

TORINO - Doppia seduta al Training Center per la Juventus: allenamento di mattino a poi al pomeriggio, anche in vista della sfida di domenica 8 agosto fra bianconeri e Barcellona, valevole per il Trofeo Gamper 2021: la seduta mattutina ha riguardato esercizi tecnici come torello, nozioni sulla fase offensiva e conclusioni mentre, la sessione seguente ha visto maggiore concentrazione nei riguardi di palestra e forza. Per il 7 agosto prevista un'altro allenamento pomeridiano e poi il tecnico Massimiliano Allegri intrverrà a Juventus Tv per un intervista.