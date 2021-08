Juve, è Kean l'erede di Ronaldo: fissate le visite, ecco le cifre

TORINO - È Moise Kean l'erede di Ronaldo alla Juve , affare chiuso e giocatore che domani (domenica) sarà a Torino per le visite mediche e la firma sul contratto. La dirigenza bianconera non ha avuto dubbi: non appena CR7 ha dato l'addio, l'obiettivo principale è stato riportare l'attaccante dell'Everton alla Juventus, dove ha già giocato nella stagione 2018-2019.

Kean alla Juve: le cifre

Prestito biennale con obbligo di riscatto (che scatterà al verificarsi di determinate condizioni) per un'operazione totale da circa 20 milioni di euro, questi i dettagli dell'accordo per Kean. Trattativa chiusa in poco tempo che non esclude un altro colpo offensivo da parte della Juve (si parla anche di Hazard) per rimpiazzare al meglio la partenza di Cristiano. Il mercato chiude il 31 agosto, intanto però i bianconeri si sono aggiudicati subito l'erede di Ronaldo.