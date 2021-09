Dybala, il post dopo Juve-Milan: "Dobbiamo fare squadra"

TORINO - La Juve ha pareggiato con il Milan nella quarta giornata di Serie A, non ha ancora trovato la vittoria in questo inizio di campionato e si prepara per l'impegno sul campo dello Spezia in programma nel turno infrasettimanale. "Nei momenti difficili non c'è altro da fare che stare insieme e fare squadra. Lo abbiamo fatto in passato e possiamo farlo di nuovo adesso!! Sempre FINO ALLA FINE" ha scritto Paulo Dybala su Instagram dopo il pari della Juventus contro il Milan. L'argentino prova a caricare l'ambiente e i tifosi dopo l'1-1 con i rossoneri e in vista della prossima partita.