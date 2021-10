Juve, Allegri: "La Roma avrebbe meritato ampiamente il pareggio"

TORINO - "È un bel risultato perché per la terza volta non abbiamo preso gol. Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra fisica e tecnica. Nel primo tempo abbiamo preso qualche ripartenza, loro sono stati bravi. Poi abbiamo giocato anche noi, dobbiamo ancora crescere quando portiamo il pallone vicino all’area. Quando iniziamo a giocare il pallone o ci addormentiamo o ci innervosiamo. Ma abbiamo dato un altro colpetto alla classifica. Ora pensiamo alla Champions". Sono le parole di Massimiliano Allegri a Dazn dopo il successo della Juve contro la Roma . Su Szczesny : "Oggi Szczesny ci ha ridato il suo valore. Ha fatto gli errori tutti insieme e ora ha trovato continuità di rendimento. Ma oggi abbiamo giocato da squadra, con sacrificio e a volte anche con buon palleggio. Pian piano miglioreremo".

Le parole di Allegri dopo Juventus-Roma

"La Roma avrebbe meritato ampiamente il pareggio perché ha fatto una bella partita, ma sono partite che si vincono con gli episodi e questa sera abbiamo vinto noi. Stasera mancavano De Ligt, Morata, Dybala, ma quando si gioca con questo spirito è più semplice arrivare al risultato. Le qualità di De Sciglio, Kean e Bernardeschi ci sono, quindi in campo devono essere sereni e giocare tranquilli. De Sciglio lo conosco da 10 anni e secondo me ha fatto la metà della carriera che poteva fare” ha aggiunto il tecnico della Juve. Poi, sull'Inter e sul deludente inizio di stagione: “Inter? Siamo a tre punti dal terzo posto, ma prima dell’Inter dobbiamo pensare alla Champions. Falsa partenza? Quando sono arrivato non conoscevo le caratteristiche dei giocatori nuovi, è normale che ci vuole un pò di tempo. Ho fatto dei danni anch’io all’inizio".