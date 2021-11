Allegri prepara Lazio-Juve: in dubbio Dybala, Chiellini e Bentancur

TORINO - "Meno 3 a Lazio-Juve. Continuano i rientri dei Nazionali, il gruppo torna a crescere, la preparazione verso la ripresa del campionato si intensifica. Nel pomeriggio di oggi i bianconeri hanno lavorato fra campo e palestra: con la palla, esercizi focalizzati su tecnica nel passaggio e nel lancio in profondità. Domani si torna in campo al pomeriggio". Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito la Juventus informa che alcuni dei tanti calciatori impiegati in giro per il mondo per rappresentare la propria nazione nelle qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo tornano a disposizione di Massimiliano Allegri, quando mancano 72 ore al big match dello stadio Olimpico con la Lazio dell'ex Maurizio Sarri. Da valutare le condizioni di Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur, vittime di acciacchi nel corso della trasferta in Sud America. In dubbio anche la presenza di Chiellini. Allegri dovrà fare sicuramente a meno di Bernardeschi, infortunatosi a sua volta in Azzurro. Unico rientro sicuro è quello di Kean.