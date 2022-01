Milan-Juve, Allegri: "Bonucci e Ramsey out. Mercato? Rosa resta questa"

Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Juve, in uno stadio San Siro che potrà ospitare al massimo 5 mila spettatori. Il tecnico bianconero, in merito, dice: “Sarebbe bello giocare queste gare con lo stadio pieno, ma ora non si può. È sempre Milan-Juve ed è importante per la classifica”. Arrivano anche i complimenti al tecnico rossonero Stefano Pioli per quello che sta facendo, e non solo quest'anno.

Allegri ammette: "Ramsey è in uscita" Lo scudetto, in casa Juve, è ormai sfumato, ma un obiettivo c'è eccome ed è la zona Champions: "Dobbiamo pensare gara dopo gara. Non dobbiamo pensare allo scudetto o al quarto posto. Poi vedremo dove possiamo arrivare".Sulla formazione, dice: “Stanno tutti bene a parte Bonucci e Ramsey, che è in uscita. Oggi valuterò la formazione e spero di indovinarla”.

Allegri: “Non abbiamo ancora vinto contro le prime quattro? Magari è la volta buona...” Max Allegri esalta ancora il Milan e Pioli: “Fare tre punti non sarà facile. Il Milan gioca bene, sa fare bene sia con palle alte che in contropiede. Ha fatto tanti buoni risultati ed è in lotta per lo scudetto. Noi stiamo cercando di rimanere vicine alle prime quattro. Non abbiamo ancora vinto con una delle prime quattro? Magari domani è la volta buona...". Non manca la solita domanda su Dybala: “E' molto sereno. Sta bene fisicamente e sta crescendo. È più libero nel giocare e ha meno responsabilità addosso. Sono contento di quello che sta facendo. Da qui a fine stagione ci darà molto”. Contento anche di Kean, Allegri: “Mi è piaciuto. Ha fatto gol importanti ed è un calciatore affidabile. Ha alternato buone prestazioni a prestazioni meno buone un po' come tutti. Non scordiamoci che è un classe 2000".