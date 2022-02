La Juve riabbraccia Dybala: ci sarà con il Verona

Dopo gli impegni con le maglie dei rispettivi Paesi, le rose di Serie A si ricompongono delle loro migliori pedine. Questa mattina la Juventus ha riabbracciato Paulo Dybala , il cui impiego con l’Argentina non è stato particolarmente probante. Il numero 10 è tornato infatti ad allenarsi con il resto della squadra e sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per il posticipo domenicale contro il Verona all'Allianz Stadium.

Juve, rientrano i nazionali: il primo è Dybala

L’Albiceleste ha ottenuto matematicamente la qualificazione ai Mondiali di Qatar utilizzando la Joya appena 23’ nella doppia, vittoriosa sfida a Cile (trascorsa interamente in panchina) e Colombia. Match in cui partiva invece dal 1’, sponda Cafeteros, Juan Cuadrado, ancora atteso alla Continassa insieme allo statunitense Weston McKennie, in rete nella partita della scorsa notte nella vittoria per 3-0 contro Honduras. Una partita, questa, caratterizzata da condizioni ambientali estreme: si è giocato infatti nel gelido inverno del Minnesota, con una temperatura di -16 gradi.

L'allenamento in vista di Juve-Verona

Per quanto riguarda la seduta odierna agli ordini di Massimiliano Allegri, i bianconeri hanno seguito un programma a base di riscaldamento, esercitazioni tecniche e partitella dopo il “doppio” di mercoledì incentrato sul possesso palla in condizione di pressione, incentrato sulla sfida al Verona, in programma domenica all’Allianz Stadium alle 20.45. Anche domani (venerdì) allenamento al mattino. Ai box ancora Mattia Perin e Alex Sandro per Covid, insieme a Leonardo Bonucci e Federico Bernardeschi per problemi muscolari.