Juve-Torino, i convocati di Allegri: out Bonucci e Bernardeschi

Sono 20 i prescelti da Massimiliano Allegri per il tanto atteso derby della Mole in programma questa sera alle 20.45 presso lo Juventus Stadium. Presenti, nell’elenco stilato oggi pomeriggio dal tecnico toscano, tutti e due i nuovi arrivi del mercato di gennaio, Zakaria e Vlahovic, giocatori pronti a fare la differenza come in occasione del match vinto contro l’Hellas Verona per 2-0.