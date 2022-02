Juve, Rugani si fa male nel riscaldamento: gioca Pellegrini

Rugani ko: sarebbe stata la sua sesta da titolare

Per Rugani quella contro il Torino sarebbe stata la sesta partita da titolare. Nelle precedenti cinque esibizioni aveva sempre fatto bene, ma per lui non ci sarà il derby della Mole a causa dell'infortunio accusato a pochi minuti dal calcio d'inizio. A questo punto è da monitorare la situazione anche in vista della partita contro il Villareal, in programma martedì in Spagna per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.