L'ottimismo di De Ligt: "Assenze? Abbiamo tanti giocatori forti"

Alla Juventus non è bastato il secondo gol in carriera al Torino di Matthijs De Ligt per tornare al successo dopo il pareggio contro l’Atalanta. Nel derby arriva il secondo 1-1 consecutivo che costa altri punti persi nella corsa al quarto posto, ma a preoccupare maggiormente Max Allegri e i tifosi sono gli infortuni prima e durante la gara di Rugani e Pellegrini e l’uscita precauzionale di Dybala nella ripresa.

De Ligt ha poi commentato la propria rete, realizzata con un imperioso stacco aereo a sovrastare Vojvoda: “Ho segnato un bel gol, Cuadrado ha calciato molto bene l’angolo e io ho impattato con forza e grande volontà di segnare. Danilo aveva segnato così contro l’Atalanta, bisogna saper sfruttare queste occasioni. Il derby è sempre una partita sentita e importante, per i tifosi e per la città e si vuole sempre vincerla, purtroppo il mio gol non è bastato”.

Juve, De Ligt sogna la fascia da capitano

L’ex giocatore dell’Ajax non ha però nascosto la delusione per le modalità del gol di Belotti: “Con i cross è importante che i due centrali stiano dentro l’area e vicini, ma è stata una partita strana perché il Torino attaccava con quattro uomini da sinistra e noi eravamo in tre, siamo andati in difficoltà per questo”. Infine una battuta sulla possibile promozione a capitano contro il Villarreal qualora Bonucci, Chiellini e Dybala non fossero della partita e Cuadrado non giocasse dall’inizio: “Io capitano martedì? Non credo, qui la regola è che la fascia la indossa chi ha più presenze, ma sarebbe bellissimo".