La carica di Gatti: "Voglio solo la Juve, è un altro mondo"

Si è raccontato davanti alle telecamere di Dribbling, la storica trasmissione televisiva in onda su Rai 2, Federico Gatti , difensore del Frosinone “promesso sposo” in estate della Juventus . La sua storia ha fatto il giro d’Italia: da calciatore part time che divideva il suo tempo tra campi dilettantistici piemontesi all’attività di muratore nel giro di pochi anni. Attualmente, il centrale difensivo ha già realizzato 4 reti in questa stagione di Serie B.

Gatti: “Da muratore alla Juve in pochi anni, ecco come”

“Fare il muratore e, insieme, giocare a pallone era pesante, ma non ci pensavo: ho sempre tenuto molto alla mia indipendenza economica. Il ruolo di centrale difensivo? Lo interpreto da poco, poi per necessità dell’allenatore, in una gara di Eccellenza, fui spostato dietro. Forse, anche grazie alla mia altezza, mi sono subito trovato molto bene ed eccomi qui”.

Gatti accolto da Bonucci: “La Juve è proprio un altro mondo”

Già, ma chi mai si aspettava un’ascesa simile, fino alla corte di Massimiliano Allegri? “Ora penso solo al Frosinone. Voglio dare il meglio per riportare i ciociari in Serie A e poi in estate entrerò nel mondo Juventus. In cui, lo dico subito, spero di restare. Per me è un sogno che si avvera: al JMedical, per le visite mediche, ho incontrato Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, che mi hanno accolto con calore e spiegato cosa sia la Juve. Ebbene, è davvero un altro mondo. Il mio grande obiettivo? Arrivare a fine carriera felice, senza rimpianti, consapevole di aver dato tutto”.