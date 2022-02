Juve verso il Villarreal: Bonucci in gruppo, allarme Rabiot

Allenamento di rifinitura oggi per la Juve che, nel pomeriggio, partirà per la Spagna con destinazione Villarreal , dove domani sera affronterà l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Massimiliano Allegri conta gli assenti, ma può sorridere perché un paio di uomini hanno lavorato con il gruppo e potrebbero dunque recuperare per la trasferta europea.

Juve: Bonucci e Pellegrini in campo con i compagni

La buona notizia arriva da Leonardo Bonucci, che stamattina sta svolgendo la rifinitura con i compagni. Il difensore sta facendo il possibile per recuperare dall'infortunio al polpaccio anche perché proprio al centro della retroguardia è emergenza con le assenze sicure di Chiellini e Rugani. Possibile vedere Bonucci almeno in panchina a Villarreal. L'altra buona nuova, per Allegri, è il lavoro sul campo anche da parte di Pellegrini, che si era infortunato contro il Torino. Per la Spagna, oltre ai due difensori centrali, mancheranno sicuramente Dybala e Bernardeschi.

Juve: Rabiot prende un colpo alla caviglia

L'allarme scatta invece per il francese Adrien Rabiot. A causa di uno scontro fortuito con Stramaccioni, giovane della Primavera, ha rimediato infatti una botta alla caviglia. Rabiot inizialmente ha provato a continuare la seduta, dopo un primo soccorso, ma poi si è accasciato al suolo, visibilmente sofferente. Lo staff medico sta ora valutando le sue condizioni e si attendono aggiornamenti sullo stato fisico del centrocampista transalpino. Non dovessero arrivare buone notizie, Allegri può comunque contare su Arthur, Locatelli, Zakaria e McKennie.