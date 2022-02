Juve, Morata: “Allegri decisivo per la mia permanenza. Sto bene se vinciamo”

Morata: “Se fosse per me, resterei sempre alla Juve”

Un paradosso, in un certo senso, se consideriamo che Morata era stato dato per partente per tutto il mese di gennaio. Alla fine è rimasto e in questo, come racconta lo stesso centravanti, è stato fondamentale l’appoggio di Allegri: “Quanto è stato determinante l’allenatore per la mia permanenza? Molto. La sua fiducia l’ho sempre sentita, mi chiede molto e io faccio di tutto per ripagarlo. Mi ha detto che si fidava di me e che dovevo restare. Dipendesse da me resterei sempre qua”.