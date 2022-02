Pau Torres avvisa la Juve: "Vlahovic top, ma il Villarreal può vincere"

Manca sempre meno allo scontro valevole per l’andata degli ottavi di Champions League tra Juve e Villarreal, una sfida che in casa spagnola sono decisi ad affrontare senza grandi timori reverenziali. Lo confermano le parole di Pau Torres, difensore del Sottomarino Giallo che questa sera, tra Morata e Vlahovic, avrà certamente un compito non facile.

Pau Torres e l’ambizione del Villarreal “La Champions League è la competizione più esigente di tutte. Tutti i rivali sono grandi, quindi in questa fase lo sono senza dubbio di più. Penso che la Juve sia favorita perché è più abituata a giocare questi tipi di partite ad eliminazione diretta. Ma questo non significa che non pensiamo di poter fare una sorpresa ed eliminarli” ha dichiarato convinto il numero 4 del Villarreal in conferenza stampa, prima di riflettere sui momenti che stanno vivendo le due squadre.