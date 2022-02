Bonucci: "Con CR7 si partiva da 1-0. Villarreal squadra tosta"

Recuperato in extremis per il match di questa sera, Leonardo Bonucci resta di fondamentale importanza per il peso che ha nello spogliatoio della Juve. La sfida di questa sera contro il Villarreal, per quanto i bianconeri restino favoriti sulla carta, nasconde delle insidie che, anche secondo il difensore classe 1987, sarà bene non sottovalutare.

Il parere di Bonucci sul confronto con il Villarreal “Contro il Villarreal saranno due gare molto complicate. Li ho visti giocare, sono una squadra quadrata, che sa giocare, che ha esperienza. Non è per nulla facile segnargli un gol. Dovremo fare le cose per bene. Chiaramente con un punto di riferimento centrale come Vlahovic per noi sarà più facile trovare un appoggio, là davanti, per poter aprire spazi ai vari Morata, Cuadrado, Dybala e a tutti quei giocatori che possono creare superiorità numerica” ha affermato Bonucci al quotidiano spagnolo El Paìs prima di entrare nei dettagli di cosa serva oggi per puntare al massimo in Europa.