Nedved: “In Champions serve qualcosina in più che in campionato”

Nedved: “Con i nuovi, c'è più consapevolezza”

Nedved chiede alla squadra di dimenticare il girone: “Portarcelo dietro sarebbe sbagliato perché cominciano i playoff e devi essere pronto in questo momento. Noi dobbiamo rispondere a quello che ci aspetta qua. Perché ci aspetta una partita bella tosta". L'arrivo di Vlahovic e Zakaria ha modificato lo stato d'animo della Juve: “Da quando abbiamo inserito dei giocatori nuovi, c'è nuova consapevolezza della forza e i ragazzi sono cresciuti e si è visto. Anche se non sono arrivati risultati ottimi contro l'Atalanta e nel derby, la squadra c'era. Perciò siamo molto contenti e bisogna continuare sapendo che in Champions League bisogna fare qualcosina in più rispetto al campionato". Il Villarreal creerà problemi: “La squadra ti concede pochissimo e se ti concede quel poco lo devi sfruttare perché se non lo fai, soprattutto in questo stadio molto caldo, troverai delle difficoltà. Ma Emery è un allenatore molto preparato, molto europeo, ha vinto tanto e dobbiamo stare molto attenti".