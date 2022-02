Juve, una provinciale non ancora di lusso

Avete presenti le cose scritte e ascoltate, gli appunti - perlopiù condivisibili - mossi alla Juve del derby? Non è passato troppo tempo, era soltanto sabato scorso. E i primi dubbi su Vlahovic derivati dalla sua incapacità di uscire dalla marcatura di Bremer? E le parole di Allegri, poi? «Dusan era un po’ appannato, deve crescere e imparare a giocare in una grande squadra». Per non parlare della difesa più raffazzonata dell’anno a causa di infortuni, ritardi di condizione e squalifiche. Tre giorni dopo, quantomeno nel primo tempo, ecco un’altra Juve, un altro Vlahovic, ma anche un altro Morata e un McKennie che a questo punto diventa indispensabile, essendo il centrocampista più rapido della squadra, l’unico realmente da corsa: non sarà disciplinato, non è tatticamente inquadrabile, ma ha tempi d’inserimento e strappi che i compagni se li sognano.

Alla Juve del derby siamo tornati parzialmente nella ripresa - altro il contesto, tuttavia - quando il Villarreal ha preso in mano la partita accorciando le distanze, rinunciando al pressing e investendo sugli errori in uscita della formazione di Allegri. Che non sono mancati.

La cazzata più grossa l’ha fatta però Rabiot perdendosi Parejo che ha così potuto sfruttare l’invito di Capoue e pareggiare. Rabiot si è poi superato con un intervento da rosso su Chukwueze che tanto l’arbitro quanto il Var hanno incredibilmente giudicato da ammonizione.

Della Juve mi sono piaciuti lo spirito di sacrificio - da provinciale non ancora di lusso, se volete - e la capacità di affrontare con coraggio i momenti di difficoltà che non sono mancati. La squadra sembra consapevole dei propri limiti (è fin troppo lineare e prevedibile) ma non delle proprie effettive potenzialità: resto dell’idea che l’unico in grado di accendere la luce sia Dybala.