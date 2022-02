Vlahovic: "Ci giochiamo tutto al ritorno, ma con i nostri tifosi"

Dusan Vlahovic ha bagnato l'esordio in Champions League con un gol da record, dopo 32 secondi. Rete che sembrava aver messo in discesa l'ottavo di finale per la Juve , invece raggiunta nel secondo tempo da Dani Parejo . L'attaccante serbo non ha perso però la carica, neanche quando l'arbitro ha fischiato la fine. E così, su Instagram, ha deciso di lanciare un messaggio, che vale per i compagni e che vale per gli avversari. Andando a toccare anche le corde sensibili del tifo bianconero.

Vlahovic: “Mancano 90 minuti a casa nostra”

Il Villarreal, il 16 marzo, dovrà far visita alla Juve all'Allianz Stadium. Il fattore campo potrà contare, è quello che si augura Vlahovic che ammette, sempre sul social, come abbia sentito l'emozione del debutto nella principale competizione europea per club, anche se non si direbbe vista la freddezza con cui ha battuto Rulli al primo pallone giocato: “Che emozione la prima in Champions, peccato per il risultato finale, ma mancano 90 minuti e saranno a casa nostra, con i nostri tifosi nel nostro stadio. Ci giochiamo tutto”. Le nuove regole in questo caso penalizzano la Juve, che non può accontentarsi dello 0-0, ma per passare il turno e qualificarsi agli ottavi dovrà assolutamente vincere. Come si trattasse di una finale. Proprio quello che ha sottolineato ieri, a caldo dopo la partita, l'allenatore Massimiliano Allegri. Sarà una finale che si giocherà in casa e bisognerà assolutamente sfruttare questo piccolo vantaggio psicologico.