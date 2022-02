Juve, altri problemi per Allegri: anche Alex Sandro ko. Per Kaio Jorge si teme il crociato

Altri guai per Massimiliano Allegri : il tecnico della Juventus dopo Weston McKennie perde per infortunio anche Alex Sandro dopo la partita di Champions League contro il Villarreal . Il terzino brasiliano ha riportato un problema muscolare che lo costringerà a fermarsi almeno 10 giorni.

Arrivano brutte notizie anche dalla Juventus Under 23: Kaio Jorge si è infortunato al ginocchio durante la partita di Serie C contro la Pro Patria. L'attaccante brasiliano, arrivato dalla prima squadra, si è accasciato in campo al 25' del primo tempo, e ha dovuto lasciare il terreno di gioco in barella.