Juve, Kaio Jorge si è rotto il tendine rotuleo: stagione finita

E' un mercoledì da dimenticare per la Juventus: dopo le notizie degli stop di Weston McKennie e Alex Sandro, il club bianconero deve fare i conti con il grave infortunio di Kaio Jorge, che inevitabilmente riduce le alternative in attacco a disposizione di Massimiliano Allegri. L'attaccante brasiliano, finora utilizzato con il contagocce dal mister toscano, ha finito la sua stagione in anticipo dopo essersi infortunato gravemente al ginocchio destro durante la partita della Juventus Under 23 contro la Pro Patria, valida per il campionato di Serie C. Le sue condizioni erano parse subito gravi: il giocatore era uscito in barella, affranto. Dopo poche ore gli esami hanno confermato le cattive sensazioni.