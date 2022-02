Chiesa, solidarietà a Kaio Jorge: “Forza, ti aspettiamo!”

“Forza!!! Ti aspettiamo”. Questo il messaggio di incoraggiamento di Federico Chiesa per l’attaccante brasiliano Kaio Jorge, che proprio in giornata ha affrontato con successo l’intervento al tendine rotuleo del ginocchio destro che il giovane ex Santos ha patita nell’ultima partita della Juventus Under 23 contro la Pro Patria, vinta 1-0 nel campionato di Serie C girone A.