Juve, incubo infortuni: centrocampo in emergenza totale

Infermeria piena in casa Juve . A fermarsi, questa volta, al 36’ della sfida all’Empoli allo stadio Carlo Castellani, è stato il centrocampista Denis Zakaria , giunto a fine gennaio dal Borussia Mönchengladbach. Per lo svizzero, problemi muscolari agli adduttori della coscia sinistra, che saranno monitorati da ulteriori esami strumentali nei prossimi giorni.

Juve, anche Zakaria out: a centrocampo restano in tre

Sale quindi a 9 la lista degli indisponibili per Massimiliano Allegri. Certamente Zakaria salterà la semifinale di andata di Coppa Italia di mercoledì contro la Fiorentina, anche se le prime ipotesi per un suo rientro in campo, parlano di due settimane. Per il tecnico bianconero, quindi, scelte più che obbligate a metà campo, dove i giocatori utilizzabili, allo stato dell’arte, sono solamente 3: Locatelli, Arthur e Rabiot.

Juve, qualche speranza per Dybala

Le uniche buone notizie dalla stessa infermeria sovraffollata, arrivano da Paulo Dybala, anch’egli alle prese con un problema alla coscia sinistra, nella fattispecie con un’elongazione del muscolo semitendinoso rimediata nel derby contro il Torino. La Joya spera di mettersi a disposizione già contro la Fiorentina. Poche speranze (per il rientro con la Fiorentina) per Daniele Rugani. Sempre out i vari Chiellini, Alex Sandro, McKennie, Bernardeschi, Kaio Jorge e Chiesa.