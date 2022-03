Juve, senti Shearer: "Kulusevski? Un prestito ispirato"

Juve, per Shearer Kulusevski è da Top 11

L’ex Newcastle e Blackburn Rovers, deputato a scegliere la Top 11 della settimana per il sito ufficiale della Premier League, non ha avuto dubbi nell’inserire anche lo svedese, a segno nel 4-0 di Elland Road contro il Leeds United, costato la panchina a Marcelo Bielsa. Una rete peraltro di ottima fattura, giunta al 15’ con un potente sinistro a fil di palo dopo essersi bevuto nel dribbling Junior Firpo.

Juve: “Kulusevski al Tottenham, un prestito ispirato”

Per Kulusevski, secondo gol in maglia Tottenham, dopo quello contro il Manchester City. L’attaccante esterno classe 2000 è giunto a Londra con la formula del prestito oneroso per 10 milioni di euro. Quindi, una sorta di "via di mezzo" tra diritto e obbligo di riscatto. Quest’ultima opzione scatterebbe alla quindicesima presenza da titolare oppure in caso di qualificazione in Champions da parte di Antonio Conte che, per inciso, nella Top XI di Shearer, è stato l’allenatore prescelto. Lo sfogo post Burnley sembra già un lontano ricordo...