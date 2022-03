Juve, Zakaria ko. Max conta sul doppio regista

TORINO - Dopo Empoli, la Juve ha gli uomini contati a centrocampo. Per la precisione ne sono rimasti tre: Arthur, Locatelli e Rabiot. Con gli infortuni di McKennie e Zakaria (lesione all'adduttore coscia sinistra), Allegri deve guardarsi ben intorno a quelle che potranno essere le scelte giuste e aggiungerà a loro anche il talentino del settore giovanile che milita nell'under 23, Fabio Miretti (classe 2003). Se per McKennie serviranno due mesi, per lo svizzero arrivato dalla Bundesliga serviranno una ventina di giorni. Fatto sta che Allegri ora proporrà il doppio regista, vale a dire Athur e Locatelli insieme, seppur questa soluzione non ha mai convinto il tecnico toscano. Ora che non ci sono alternative però, i due giocheranno in linea e le soluzioni potrebbero essere diverse: in un 4-4-2 con Cuadrado a destra e Rabiot a sinistra, o magari un 4-2-3-1 quando tornerà anche Dybala a disposizione, sia che poi possa optare per un 4-3-3 con Arthur vertice basso e Locatelli riproposto nella posizione naturale di mezzala che ha occupato solo raramente da quando è alla Juve.