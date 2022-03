"La Superlega contrattacca: i piani per il nuovo format"

Settimana cruciale per il progetto Superlega . Che prende nuova forma grazie alle tre squadre superstiti del gruppo di fondatrici iniziale: Juve, Real Madrid e Barcellona . I tre club stanno lavorando da settimane per creare un format più aperto e che piaccia anche all'opinione pubblica. In modo da non essere di nuovo bocciato. La nuova parola chiave è 'inclusione', non più competizione chiusa, su inviti.

“Superlega: maquillage completo rispetto alla proposta precedente”

Il Telegraph e As sono concordi: nei prossimi giorni potrebbero esserci importanti novità riguardo alla Superlega. Giovedì dovrebbe parlare il presidente della Juve, Andrea Agnelli, per scendere maggiormente nei dettagli della versione riveduta e corretta della Superlega, completamente diversa da quella pensata in un primo momento e che aveva scatenato la bagarre. Niente più torneo esclusivamente per club con titoli, blasone e soldi, niente membri permanenti. Una competizione che probabilmente potrebbe piacere di più al pubblico, cosa che in particolare nel Regno Unito avrebbe la sua rilevanza dopo lo scetticismo per la proposta avanzata alla fine della scorsa stagione.

“Superlega, obiettivo raggiungere più club”

Da allora, le tre del movimento per la nascita della Superlega hanno collaborato con una società di marketing e pubbliche relazioni inglese per ridefinire la strategia. Il cambiamento principale consiste nel raggiungere più club, nel tentativo di rompere il monopolio della Uefa nelle competizioni europee per club. Intanto, sul fronte giudiziario, prosegue il contenzioso davanti al Tribunale del Lussemburgo. Sarà questo a decidere se la Uefa, come rivendicato dalla Superlega, ha fatto “abuso di potere” nell'organizzazione dei tornei. Un'ingiunzione del tribunale ha già impedito alla Uefa e a Ceferin di portare avanti il fascicolo di sanzioni contro Juve, Real Madrid e Barcellona, accusate di non essersi dimesse dal progetto.