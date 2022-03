Juve, la rivincita di Pellegrini: "Sapevo che sarei potuto diventare importante"

Dopo il debutto in Champions League con la maglia della Juventus nel finale del match contro il Villarreal e dopo le numerose partite giocate da titolare in Serie A sul finire del 2021, Luca Pellegrini ha esordito con la maglia bianconera anche in Coppa Italia, giocando l’intera semifinale di andata sul campo della Fiorentina da esterno sinistro a tutta fascia nel 3-5-2 del primo tempo e poi da quarto di sinistra di centrocampo nel 4-4-2 della ripresa.

Pellegrini: "Ci abbiamo creduto fino alla fine" L’ex romanista ha avuto il proprio bel daffare nel contenere Ikoné, tra i migliori dei viola e non è riuscito a farsi vedere in fase offensiva. Tuttavia, intervistato da 'Juventus Tv', Pellegrini si è detto soddisfatto per la prova della squadra: “È stata una partita complicata e lo sapevamo, ma abbiamo portato a casa la vittoria che era quello che volevamo. Siamo stati bravi a crederci fino alla fine. Loro sono partiti fortissimo, senza sottovalutarci, poi hanno fatto fatica a tenere quel ritmo e noi siamo stati bravi a essere solidi e compatti, poi alla fine abbiamo trovato il modo di risolvere la partita".

Juve, l'orgoglio di Pellegrini: "Sono riuscito a ritagliarmi il mio spazio" Pellegrini era stato acquistato dalla Juventus nell’estate 2019 in uno scambio che portò alla Roma Leonardo Spinazzola, ma non era ancora riuscito a ritagliarsi un proprio spazio nei bianconeri che lo avevano ceduto in prestito al Cagliari e al Genoa. Ora è il momento della rivincita: "Ho sempre creduto di poter essere importante per questa squadra, anche se era difficile perché il gruppo è forte. Vengo da due partite piene dopo mesi di difficoltà in cui non riuscivo a giocare con continuità per vari problemi".