Juve, Bonucci e De Ligt non si illudono: "Abbiamo vinto solo il primo tempo"

In casa Juventus è stata una notte di festeggiamenti dopo la vittoria in extremis sulla Fiorentina nella semifinale di andata di Coppa Italia. Grazie al rocambolesco autogol di Venuti in pieno recupero su tiro-cross di Juan Cuadrado i bianconeri hanno fatto un passo in avanti significativo verso la sesta finale di Coppa nelle ultime otto edizioni, ma nessuno all’interno dello spogliatoio della Juventus si fa illusioni che la gara di ritorno contro i viola possa essere in discesa.

Bobucci, Chiellini e la forza del gruppo Juve Le reazioni social dei giocatori di Max Allegri sono state allora improntate a un sano, seppur fiducioso, realismo. Significativo è il fatto che tra i primi a trasferire le proprie emozioni su Instagram siano stati giocatori che al “Franchi” non hanno giocato. Come i leaders riconosciuti dello spogliatoio juventino, capitan Chiellini e Leonardo Bonucci, nei cui post compare una foto di gruppo, rispettivamente della formazione di partenza e dell’esultanza, ma anche messaggi ben chiari. Da una parte un "Fino alla fine forza Juve" di Chiellini, quantomai significativo visto che l’acuto della squadra è arrivato proprio nel finale, dall’altro un "È solo il primo tempo godiamoci questa vittoria" da parte di Bonucci, "memento" in vista dei 90 e forse più minuti della semifinale di ritorno.

Coppa Italia, per la Juve vietato perdere nella semifinale di ritorno Va ricordato che, per l’ultima volta nella storia della Coppa Italia, i gol segnati in trasferta avranno valore doppio in caso di parità di reti segnate tra andata e ritorno: in questo caso per la Juventus si tratterà di un’arma a doppio taglio, dato che i bianconeri non potranno comunque permettersi di perdere con qualunque risultato, pena il rischio di andare ai supplementari in caso di 0-1 o di venire eliminati qualora i viola si imponessero con qualunque risultato segnando almeno due reti.