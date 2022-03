Juve, Agnelli: "La Superlega non ha fallito, contratto vincolante"

Juve, le dichiarazioni di Andrea Agnelli sulla Superlega

"La Superlega non è fallita - sono le parole di Agnelli -. Secondo me, il calcio europeo ha un disperato bisogno di riforme. Le parole di Ceferin? L'Uefa sapeva che io come presidente della Juventus stavo lavorando a qualcosa di diverso. La Superlega è un lavoro collettivo di 12 squadre - ha continuato Agnelli -, non di una sola persona. 12 club hanno firmato un contratto di 120 pagine ed è ancora vincolante per 11 di quei club. Il compromesso non è più una scelta, abbiamo bisogno di riforme più profonde".

Il presidente della Liga Javier Tebas ha accusato i presidenti dei tre club di "mentire più di Vladimir Putin": "Non accetterò domande su Tebas, perché le sue parole parlano da sole", è stata la risposta di Agnelli.

Agnelli: "UEFA va sciolta? Serve una governance trasparente"

L'attacco alla Federazione: "La UEFA è un organo regolatore, monopolista e guardiano. Un organo monopolistico è adatto a guidare un business come il calcio? Io penso di no, c'è bisogno di profonde riforme. La UEFA andrebbe sciolta? Io mi siederò e sosterrò una governance trasparente. Io aspetterò che il Consiglio di Giustizia Europeo ci dica se l'attuale organismo sia idoneo allo scopo".

Agnelli si è anche espresso sul futuro della Juventus in Europa, lanciando un'altra frecciata: "La Juve fra cinque anni giocherà in Champions? Posso dire che giocherà nella massima competizione europea, questo sì".