Todt a pranzo con Agnelli: “Juve uno dei migliori club al mondo”

Un pranzo tra amici ha visto tre protagonisti: Jean Todt , ex amministratore della Ferrari Spa ed ex direttore generale della scuderia Ferrari , il numero uno della Juve Andrea Agnelli e l'amministratore delegato bianconero Maurizio Arrivabene , con un passato a Maranello come direttore. È stato lo stesso Todt a postare su Twitter la foto dell'incontro e a scrivere: “Felice di rivedere i i miei amici Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene e di visitare la sede della Juve , uno dei più grandi club di calcio al mondo”.

Todt alla Continassa, si è parlato di Superlega?

Jean Todt era di passaggio alla Continassa: pranzo al ristorante del centro sportivo della Juve, dove passa anche la squadra tra un allenamento e l'altro. Per il dirigente francese, che ha da poco concluso l'incarico come presidente della Fia, si era parlato recentemente di un possibile ritorno alla Ferrari, dove scrisse pagine leggendarie con Michael Schumacher come pilota; John Elkann ha detto di no, ma i rapporti tra i due rimangono ottimi. Come quelli con il mondo Juve, rappresentato proprio da Agnelli e Arrivabene. Quella di oggi è stata semplicemente una visita di cortesia, in cui si è parlato di interessi in comune, di Juve, di Ferrari e di altri argomenti che riguardano il mondo dello sport. Ma non è escluso che Agnelli abbia spiegato nel dettaglio a Todt il progetto Superlega: potrebbe l'ex uomo Ferrari avere un ruolo come manager? Dopo aver lasciato la presidenza della Fia, il francese aveva fatto sapere: “Farò qualcosa di nuovo”. Naufragata l'ipotesi Rossa, tutte le strade sono aperte.