Allegri: "Oggi contava solo vincere. Dybala? Ci pensa la società"

La Juventus allunga a undici la serie positiva in campionato grazie al sofferto successo di misura sullo Spezia. Il gol di Alvaro Morata permette ai bianconeri di allungare sul quinto posto e di tenere in vita il sogno scudetto.

Juve piega lo Spezia, Allegri esalta la squadra: "Vincere così fa bene" Al termine del match ai microfoni di ‘Dazn’ Max Allegri ha sfoderato il sorriso dei giorni migliori, non recriminando più di tanto per non aver chiuso la partita in anticipo con il secondo gol: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, ma avremmo dovuto chiudere con più di un gol di vantaggio. Nel secondo tempo abbiamo accusato la stanchezza, avevamo tanti assenti e non potevo fare molte sostituzioni. Penso però che per raggiungere i nostri obiettivi sia importante passare anche per queste vittorie sofferte. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, oggi contava vincere e salire a 53 punti”.

Allegri e il futuro di Dybala: "Il contratto è affare della società" Al termine del primo match con la Juve in cui Dusan Vlahovic non ha effettuato neppure un tiro verso la porta avversaria, rendendosi però utile in fase di ripiegamento, Allegri ha poi ribadito il proprio "gradimento" per le vittorie di misura senza incassare gol: “Non ho mai visto una squadra raggiungere i propri obiettivi senza soffrire. Forse ci si era disabituati in fretta che di partite per 1-0 ne abbiamo vinte tante. L’importante in quei momenti è non mollare di un centimetro”. Ancora assente Paulo Dybala, alle prese anche con la nota telenovela per il rinnovo del contratto. Allegri liquida il tema con poche parole: "Mi spiace per Paulo che era assente oggi, speriamo di averlo per il Villarreal. Il contratto è una cosa della società e le sue qualità non le discute nessuno".