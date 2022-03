Morata: "Vittoria fondamentale. Abbiamo sofferto tutti insieme"

Primo gol in Serie A nel 2022 per Alvaro Morata, match-winner nel sofferto successo della Juventus sullo Spezia. Dopo le reti alla Sampdoria in Coppa Italia e all’Inter in Supercoppa Italiana, lo spagnolo si.. traveste da Dusan Vlahovic, che resta a secco di gol e anche di tiri in porta, regalando ai compagni di squadra tre punti fondamentali in una fase cruciale della stagione.