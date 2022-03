Bonucci e Chiellini esaltano il cuore Juve: "Siamo un grande gruppo"

Chiara l'allusione all'importanza del gruppo , della capacità di soffrire tutti insieme, come successo contro lo Spezia, concetto sul quale si sono soffermati dopo il match anche lo stesso Allegri e Morata e che Bonucci ha esplicitato con un post nel quale campeggia la foto di gruppo della squadra prima della partita e una didascalia molto chiara circa l'importanza dei punti portati a casa: "Ci sono vittorie che quando le porti a casa, in qualsiasi modo, valgono di più. Siamo un grande Gruppo, una Squadra. #FinoAllaFine".

Allegri aspetta Bonucci e Chiellini

Leonardo Bonucci e Chiellini hanno allungato le rispettive già lunghe serie di partite saltate in stagione a causa di guai fisici assortiti. Purtroppo non una novità per il capitano bianconero, mentre per Bonucci, che compirà 35 anni, si tratta di un'annata insolitamente tormentata, con finora solo 17 partite disputate in Serie A, l'ultima delle quali ad Empoli, dove il vice capitano della Nazionale è stato tra i migliori in campo.