"Esame farsa" Suarez, gup rinvia udienza ad aprile

È stata rinviata al prossimo 27 aprile l'udienza davanti al gup di Perugia relativa all'indagine sul cosiddetto " esame farsa " per la conoscenza dell'italiano sostenuto da Luis Suarez all'Università per Stranieri di Perugia. La seduta, che si sarebbe dovuta tenere inizialmente il 30 marzo prossimo, è stata rinviata di un mese dal giudice per dare modo al perito di depositare le trascrizioni di alcune intercettazioni ambientali che sarebbero tra le prove dell'indagine. Iscritti nel registro degli indagati, con l'accusa di falsità ideologica e materiale e rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, oggi dovevano essere sentiti in aula la ex rettrice della Stranieri Giuliana Grego Bolli e l'ex direttore generale Simone Olivieri .

Esame Suarez, rinvio per problemi alle prove

Come riferito, nell'udienza odierna gli avvocati David Brunelli e Sarah Cecchini, dello studio legale Brunelli e difensori di Grego Bolli e Spina, hanno fatto rilevare "l'assenza delle trascrizioni di alcune intercettazioni ambientali già precedentemente richieste nell'interesse delle loro assistite". Le intercettazioni, fanno sapere, sarebbero relative a quanto accaduto nell'ufficio del direttore generale Simone Olivieri e nell'aula in cui si è svolto l'esame del calciatore che, dal Barcellona, sarebbe potuto sbarcare in Italia per accasarsi alla Juventus.

Caso Suarez, dettagli e prove

"Mi chiamo Luis. Sono nato in Uruguay, sono sposato con mia moglie da dieci anni. Ho tre figli, sono calciatore professionista" uno stralcio dell'esame "farsa" che "El Pistolero" aveva portato a termine nell'estate 2020 per ottenere la cittadinanza italiana che gli avrebbe permesso di arrivare alla Juventus come giocatore comunitario. L'esame, come i documenti ufficiali attestano, durò pochi minuti e il calciatore fu promosso. Poi l'affare con i bianconeri non andò in porto e l'attaccante si accasò all'Atletico Madrid. La Figc, negli scorsi mesi, ha archiviato l'inchiesta in quanto non sono emerse condotte illecite rilevanti in ambito sportivo, ma la giustizia ordinaria ha invece proseguito il suo corso. Con la decisione della Federazione, dunque, sono decadute tutte le ipotesi di provvedimenti in ambito sportivo a carico della Juventus, ma la vicenda ha scosso (e continua a scuotere) l'Ateneo che dovrà attendere ancora un mese per sapere quali saranno le prime scelte dei giudici.