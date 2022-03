Juve verso Genova: Allegri ritrova Alex Sandro e De Sciglio

La Juventus è tornata a lavorare giovedì mattina in vista della partita di campionato a Marassi contro la Sampdoria , in programma sabato alle 18. Notizie positive arrivano finalmente dall'infermeria, un po' meno gremita: Mattia De Sciglio e Alex Sandro hanno lavorato con il resto del gruppo e sono ormai pienamente recuperati.

Juve, seduta mattutina: Allegri ritrova i due terzini

I bianconeri si sono ritrovati alla Continassa giovedì mattina per preparare la trasferta con i blucerchiati, reduci da due vittorie consecutive tra le mura amiche. Per gli uomini di Massimiliano Allegri focus sullo sviluppo della manovra: con il gruppo c'erano anche Mattia De Sciglio e Alex Sandro, entrambi recuperati. Ancora a parte Zakaria. "La squadra, dopo l’allenamento di mercoledì davanti ai tifosi, si è ritrovata stamattina all’antivigilia del match - è la nota del club bianconero -: focus odierno sullo sviluppo della manovra. Mattia De Sciglio e Alex Sandro hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Venerdì allenamento sempre in mattinata, poi, alle 14:00, prima della partenza per Genova, Mister Allegri presenterà in conferenza stampa la partita".

Juventus: la situazione in infermeria

Allegri deve fare sempre i conti con le tante assenze e una panchina molto corta: inoltre dovrà dosare l'utilizzo dei giocatori appena rientrati per evitare ricadute. Sia Bonucci, sia Chiellini, potrebbero tornare in campo per il match di mercoledì prossimo contro il Villarreal in Champions League. Ancora da valutare le condizioni di Dybala, fuori i lungodegenti Kaio Jorge, Chiesa, McKennie.