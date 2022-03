Juve, Szczesny pararigori: tutti i numeri del portiere polacco

La Juventus che sogna di tornare in corsa per lo scudetto e che punta dritta ai quarti di finale di Champions League ha un motivo in più per guardare al futuro prossimo con ottimismo. Le straordinarie percentuali da pararigori di Wojeciech Szczesny .

Szczesny pararigori: neppure Donnarumma e Buffon come il polacco

Si è trattato peraltro di rigori parati in momenti cruciali delle partite, perché se i due contro la Roma sono stati decisivi per il risultato finale, anche la respinta su Candreva contro la Samp sul risultato di 2-0 per la Juve al 74’ ha avuto il suo peso nell’economia del match alla luce del gol realizzato poco dopo dai blucerchiati con Abdelhamid Sabiri. Szczesny ha così migliorato sensibilmente in questa stagione i propri numeri da specialista sui rigori, portando a 12 i tiri dal dischetto parati o respinti contro i 21 subiti. Di tutto rispetto, come riporta Opta, è anche la media dei rigori parati in carriera da Szczesny in Serie A, pari a 0,27, meglio anche di Gigio Donnarumma (0,25) e anche di Gianluigi Buffon (0,23).