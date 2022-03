Juve, occhi su Dembelé: "Da Barcellona niente offerte di rinnovo"

Il futuro di Ousmane Dembelé non sarà a Barcellona . Secondo quanto riporta Marca, il club catalano non ha nessuna intenzione di rilanciare l'offerta di rinnovo del contratto all'attaccante esterno francese: una situazione che potrebbe favorire la Juventus , da tempo sul giocatore.

Barcellona, niente offerte a Dembelé

L'ex Borussia Dortmund ha giocato nel weekend una grande partita anche contro l'Osasuna, dove ha messo a segno due assist confermando l'ottimo momento di forma. Anche i tifosi blaugrana sembrano finalmente convinti e hanno smesso di fischiarlo dopo mesi complicati. Ma la società catalana resta sulle sue posizioni: secondo Marca i dirigenti del club non presenteranno nessuna offerta per il prolungamento del contratto, convinti che il giocatore abbia già un pre accordo con un'altra società dopo il suo rifiuto di firmare il rinnovo lo scorso gennaio.

Dembelé, Juve interessata: le parole di Cruyff

A confermare il gelo tra le parti anche il direttore tecnico del Barcellona Jordi Cruyff, che ha parlato della sua situazione dopo la sfida con l'Osasuna: "La situazione per quanto riguarda il rinnovo di Dembélé non è semplice. Penso che la cosa più importante sia che continui ad aiutare la squadra, il resto si vedrà. Ha giocato una buona partita. Ci sono tanti giocatori in scadenza che hanno rinnovato e altri che cercano un contratto migliore". La Juve resta alla finestra pronta ad approfittarne per un possibile arrivo a parametro zero. Dembelé in questa stagione tra campionato e coppe ha messo insieme 19 partite, realizzando 7 assist.